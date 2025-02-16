紓解台灣燈會人潮 高鐵桃園站機場轉乘與賞燈旅客分流

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）今天是2025台灣燈會登場後第1個週日，高鐵桃園站下午啟動與桃園捷運A18到站旅客分流措施，協助桃園捷運紓解A18站賞燈人潮。

台灣高鐵發布新聞稿表示，全力投入2025台灣燈會疏運，並配合交通部運具聯防措施，於桃園站成立「前進指揮所」，今天下午2時30分起，啟動與桃園捷運A18到站旅客分流措施，協助桃園捷運紓解A18站賞燈人潮。

台灣高鐵說，傍晚6時旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線均十分順暢，賞燈旅客進站及出站均無須排隊，車站秩序良好；為確保後續燈會疏運順暢，呼籲賞燈旅客於出發購票時，即同步購妥回程的高鐵車票，節省回程等候時間。

2025台灣燈會於12日展演至23日，動範圍涵蓋桃園機捷A18站（高鐵桃園站）至A19站（桃園體育園區站），昨天逢第1個週六，大批旅客湧入桃捷A18站，影響出站動線。

台灣高鐵今天啟動與桃園捷運動線分流，將搭乘高鐵前往機場的旅客，引導經車站B1連通道轉搭捷運；另前往賞燈或鄰近商場的旅客，則直接引導至車站1樓，再依現場動線指示前往目的地。

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新聞稿指出，2025台灣燈會期間，台灣高鐵共加開95班次列車（南下47班、北上48班），尖峰時段，假日（週五至週日）每15分鐘、平日（週一至週四）約20分鐘內即各有一班南下/北上列車，停靠桃園站，以快速疏運旅客。同時，將視旅運需求，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外）。

台灣高鐵表示，將與桃園捷運、台鐵、客運保持密切聯繫，適時透過交通部「運具聯防」機制，與其他運具合作疏運人潮，讓旅客都能盡情賞燈。（編輯：蕭博文）1140216