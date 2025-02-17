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試管嬰兒補助逾2萬對夫妻圓夢 4對通過第3胎審查

2025/2/17 12:44（2/17 13:18 更新）
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試管嬰兒製程，必須將精、卵從男、女身上取出後，還得經過胚胎師層層篩選、合成，才能讓受精卵進入媽媽肚子裡著床。（中央社檔案照片）
試管嬰兒製程，必須將精、卵從男、女身上取出後，還得經過胚胎師層層篩選、合成，才能讓受精卵進入媽媽肚子裡著床。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）試管嬰兒人工生殖補助減輕不孕症夫妻求子夢的龐大經濟負擔，據國健署統計，截至113年底，協助超過2萬1514對夫妻迎接2萬4653名新生兒，甚至有4對夫妻通過第3胎補助審查。

衛生福利部國民健康署自民國110年7月起擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，現行補助對象為不孕夫妻，最高補助6個不孕症治療週期，第1個治療週期最高補助新台幣10萬元，第2到第6個治療週期最高各補助6萬元，補助約占總治療費用45%到62%，其餘由民眾自費負擔。

依據國民健康署統計，從110年7月至今已協助超過2萬1514對夫妻，迎接2萬4653名新生兒。其中113年共有8164對夫妻成功生下9034名試管寶寶，較112年增長約6%，112年為8536名，111年為7083名。

試管嬰兒補助更是讓「好孕」接二連三，據統計，截至113年底，超過2000對接受補助成功產下第1名試管嬰兒的夫妻再次申請第2胎補助，其中657對夫妻已順利迎來第2胎試管嬰兒。

根據國民健康署人工生殖補助資料統計結果，有4對夫妻已開始申請、通過第3胎補助審查。進一步資料分析結果發現，所有接受補助夫妻中，妻子年齡中位數為38歲，申請第2胎、3胎補助夫妻中，妻子年齡中位數為36歲。

另外，補助方案上路以來，單胞胎比例為88.6%，足月生產比例，也就是懷孕週數大於或等於37週為75.8%、新生兒出生體重大於或等於2500公克為77.1%，較補助方案施行前的109年人工生殖施術結果，分別增加12.9%、11%、10.7%。

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國健署長吳昭軍今天透過新聞稿提醒，有計畫生育的夫妻應及早規劃，掌握25歲至35歲的生育時機。若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，建議儘早就醫，不孕夫妻儘早發現試管嬰兒療程需要，及早開始進入療程，就越有機會善用補助迎接二寶和三寶。

國健署擴大實施試管嬰兒補助方案，設定妻年齡未滿36歲植入胚胎上限為1顆，妻年齡36至44歲植入上限2顆補助條件，國健署提到，目前單胞胎率、足月生產及正常新生兒體重皆提升，避免過去人工生殖採多胚胎植入，容易發生多胞胎妊娠、早產或低出生體重兒。（編輯：陳政偉）1140217

#國健署
#人工生殖
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