露營場須設污水處理設施 違規3/1起開罰

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（中央社記者張雄風台北17日電）環境部今天表示，露營場若未設置污水處理設施，直接排放廁所污水等，自今年3月1日起即可開罰新台幣3萬至300萬元，初犯則會直接開罰約10萬元左右。

環境部表示，去年1月公告「禁止足使水污染行為」，增列露營場，將於今年3月1日正式施行，規範露營場應收集污水，設置建築物污水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準。

環境部去年6月已下達地方環保局進行宣導、稽查計畫，統計至今年2月10日，各地方環保局已經完成1847處宣導。

環境部今天舉辦「總量管制2.0及環保露營」記者會。環境部水質保護司長王嶽斌表示，如果事業單位未妥善處理生活雜排水，如廁所、浴室等污水，按裁罰準則可處3萬到300萬元，初犯則會直接開罰約10萬元左右。

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王嶽斌呼籲露營的民眾，到露營場前，相關物品應先準備好，包含餐具等，建議避免使用一次性用品；清潔用品也使用友善環境的清潔劑，並進行垃圾分類。

王嶽斌強調，今年3月起會由地方環保局不定期稽查，環境部會持續追縱，每半年檢討、彙整稽查結果。（編輯：管中維）1140217