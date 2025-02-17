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避免漁工遭欠薪 漁業署邀業界共商申報給付機制

2025/2/17 18:45
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農業部漁業署明天將會商「漁業與人權行動計畫」草案，由於漁工遭欠薪事件受關注，漁業署長王茂城今天說，將與產業界商議不欠薪的數項機制，包含向漁業署定期申報給付狀況等。

漁業署明天將召開內部會議，邀請產業界一起研商2026年至2029年的「漁業與人權行動計畫」草案。

去年9月間有數個公民團體質疑台灣第3度上榜美國強迫勞動清單，指稱沿近海、遠洋漁船都有漁工遭欠薪處理中。王茂城告訴中央社記者，欠薪會是美國針對強迫勞動清單所關注的議題，漁業署已研議幾個機制，將和產業界討論。

王茂城說，方案之一是請經營者、仲介定期向漁業署申報薪資給付狀況，以利掌握遠洋漁工有無領到薪水。

其次，王茂城指出，考量有的外籍漁工不希望直接將薪資匯回家鄉，因為可能發生遭領用的情況，漁業署研議設置公正第三方監管的專戶，以利漁工可以提領現金。

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王茂城表示，漁業署也研議設置墊償機制，與遠洋漁業公會等組織商議，是否能每年繳交1筆金額，共同設置基金託管及運用。

除了有民間團體去年反映欠薪事件，漁業署也在112年7月3日就已取得駐模里西斯專員通報，調查發現共11名船員遭欠薪，截至去年11月都已協助結清薪資、返國，並依照遠洋漁業條例下相關辦法規定對船主開罰新台幣25萬元，以及以人口販運防制法移送偵辦。（編輯：管中維）1140217

王茂城
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