早安世界》北捷儲值卡回饋金3月起縮水 最多只打85折
北捷儲值卡回饋金3月起縮水 最多只打85折
台北捷運3月1日起調整常客優惠，由原本最多可打7折改成85折。每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%；每月搭乘21至40次，現金回饋10%；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%，相當於全票票價85折。敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額維持現行方案。（看完整報導）
台南以北18日低溫探13度 北海岸防較大雨勢
氣象署表示，本週2波冷氣團，首波18日起影響，台南以北低溫約13、14度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢。20日各地溫度回升，北部高溫約23度。21至24日又有一波大陸冷氣團南下，中部以北低溫探11度。（看完整報導）
捷運汐東線進度超前 主體工程預計3月開工
新北市長侯友宜表示，捷運汐東線要徑工程進度已達32.53%，進度超前，並要求團隊6月底前完成雨水箱涵，發揮蓄排水效益，解決吉林街、福德三路及南陽街周邊每逢大雨就會積淹水問題。汐東線主體工程將於3月開工，力拚2032年完工。（看完整報導）
日本戶籍國籍欄顧及台灣人認同 5月起可將中國改記載台灣
日本法務省5月起承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，台灣人實質可在戶籍的國籍欄登記「台灣」兩字。目前日本的戶籍上將台灣人、中國人的戶籍都登記為「中國」，不少在日台灣人曾向日本政府要求更改戶籍，推動把「外國人登錄證明書」上的國籍標示從「中國」改為「台灣」。每年約800至1000名台灣人與日本人結婚，如今可將中國改記載台灣，消息一出便掀起旅日台灣人社群討論，有台灣人更表示「正名真的等了好久」。（看完整報導）
台北天空半夜傳出神秘低吼聲 古亭國中警報器惹的禍
多名網友17日凌晨在社群平台發文表示，台北市區多處都聽得到神秘低吼聲，令人心生恐懼，卻不知來源為何。台北市警察局萬華分局表示，經查並無災害或可疑情形，確認為古亭國中校園警報器誤響，校方已委請廠商做全面檢修。（看完整報導）
勇鷹高教機失事漢翔3點澄清 駁斥零件公差等品管質疑
漢翔研製的「國機國造」勇鷹高教機，15日上午在台東都蘭海域墜落失事。漢翔表示，空軍已成立專案調查小組，靜待調查結果，目前並未接獲命令要求高教機停產。針對媒體質疑生產線認證過期、維修費用驚人、趕工搶進度波及品管等問題，漢翔皆澄清與事實不符，沒有「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題。（看完整報導）
台馬2號海纜全斷 數發部：最快3月底完成修復
數位發展部指16日台馬2號海纜再次發生芯線斷裂障礙，因故障斷點增加，進一步演變為全斷狀態。中華電信說明，台馬通訊當下自動切換至微波傳輸，馬祖用戶的語音電路、網際網路及各項通信服務均不受影響，在海象條件允許下，台馬2號海纜預計最快3月底完成修復。（看完整報導）
為俄烏戰談判與川蒲會準備 美俄高層官員18日討論恢復雙邊關係
克里姆林宮表示，美國國務卿盧比歐將與川普的國安顧問瓦爾茲、美國中東特使魏科夫18日將在沙烏地阿拉伯會晤俄國官員。克里姆林宮發言人表示，會談重點致力於恢復全面的俄美關係，也將針對烏克蘭解方展開談判，並安排俄美總統會晤。（看完整報導）
個資安全疑慮不斷 韓國叫停DeepSeek服務
DeepSeek搜集個資過當問題在許多國家引發疑慮，韓國個人資料保護委員會也宣布暫停此服務，要求DeepSeek依韓國法規改善個資保護相關措施後，才能重啟。個資保護委員會表示，DeepSeek已承認確有疏忽，會積極配合改善。（看完整報導）
中山國中前「麟洋路」揭牌 拚戰精神盼成北市DNA
巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟都是台北市中山國中校友，台北市政府把校門口復興北路361巷增列別名「麟洋路」，17日舉行揭牌儀式。台北市長蔣萬安出席表示，李洋、王齊麟連續2屆奧運金牌創下紀錄，是大家的驕傲，希望路牌讓大家感受「麟洋配」努力不懈、奮戰到最後一刻的精神。（看完整報導）
開箱老照片》風箏名家李上白
李上白有多年製作動物風箏的經驗，1977年2月18日，他在國父紀念館廣場舉行風箏表演，長達百尺的蜈蚣風箏在他的牽引下，自然地隨風扭動，宛如一隻在空中爬行的巨蟲，生動飛舞。（看完整報導）
Podcast》打斷手骨顛倒勇！化病痛為藝術療癒世界
作曲家張玹因恐慌症所苦，病發初期正逢彰化敦仁醫院邀請他為病患創作低刺激音樂，與病患的相似經歷，使他能夠共感，最終完成專輯《安土》。漫畫家M蜥結合自身聽障與初戀挫折經驗，融入台灣陰廟文化，將漫畫作為表達自我的管道，近期作品《要是未曾相遇就好了》登上國際漫畫平台，並計畫推出單行本、影集及電影授權。中央社記者深入採訪兩位創作者，收聽本集 《文化普拉斯》，帶您一同感受藝術的真實與動人之處！（收聽Podcast）
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- 早安世界》北捷儲值卡回饋金3月起縮水 最多只打85折2025/02/18 07:15
- 2025/02/17 07:15
- 2025/02/16 07:35
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