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新北獲配1.5萬劑流感疫苗 高風險族群20日起接種

2025/2/19 18:02
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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府衛生局下午表示，中央增購流感疫苗，新北獲配1萬5450劑，請65歲以上長者、幼兒、具慢性病等11類高風險族群，尚未接種者，於20日起至29區衛生所及80家合約院所接種。

衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，除中央配發1萬5450劑公費流感疫苗外，台灣東洋藥品公司捐贈1000劑公益佐劑流感疫苗，提供65歲以上長者接種。

衛生局疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，佐劑添加到疫苗可產生更強、更廣泛和更持久免疫反應的物質，這1000劑公益疫苗將於29區衛生所提供接種。

衛生局下午發布新聞表示，11類高風險族群，尚未接種過流感疫苗的市民，20日起可於29區衛生所及80家合約院所接種，以獲得保護力，減少重症與死亡。

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另外，衛生局協調醫療團隊於23日（星期日）下午1時30分至4時30分，在中和區環球購物中心1樓提供流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，及長者肺炎鏈球菌疫苗，共3種公費疫苗接種服務。

衛生局說，新北市113年10月1日至114年2月15日，累計流感併發重症病例135例，且高達88%重症病例個案尚未接種本季流感疫苗。新北相關疫苗接種地點，可在新北市衛生局網站查詢。（編輯：林恕暉）1140219

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