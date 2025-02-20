長照3.0財源 專家建議開辦保險

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）台灣邁入超高齡化社會，長照3.0政策聚焦長照與醫療結合。專家今天說，現行長照依賴稅收制，埋下財源不足且不穩定的隱憂，應考慮開辦長照保險，採稅收加保險的混合財源制度。

慈濟人文志業中心出版「長照新政策的未來展望-落實健康台灣大策略」新書，由前美國衛生福利部副助理部長林元清、前衛福部長邱文達等人擔任主編，針對目前政策、制度發展提出建言。

長照3.0計畫將於民國115年完整啟動，衛福部長邱泰源今天出席新書發表會前接受媒體聯訪指出，長照3.0最重要的3大重點包括醫療照護整合、積極賦能、落實安寧善終，希望在社區打造結合居家、社區、醫療、社福、機構的連續性服務，建立以人為中心的整合型照護體系。

邱泰源致詞時強調，過去8年，長照2.0都在積極布建長照資源，如今在總統賴清德「健康台灣」願景引領下，長照3.0將強化醫療與長照的無縫銜接，持續推動以社區為基礎的照顧模式，同時將加強對特殊需求群體的照顧，並將積極投入資源培育專業人才。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁致詞時說，大家都聽過「明天會更好」這首歌，但明天會不會更好不一定，會更老卻是全世界都面臨的相同困境，站在醫務管理的觀點看長照3.0，最大問題就在於醫療與長照的結合。

「為什麼？」洪子仁表示，台灣長照財源採稅收制、約新台幣800多億元，若要達到長照全覆蓋，至少需要2000多億元，而此1000多億元缺口已經衝擊到醫療體系，且因台灣醫療、長照銜接不夠緊密，失能患者在醫療端接受治療後，難以銜接到長照端，間接導致醫院病床難以釋出、花費更多健保資源。

新書中，陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授李玉春建議，應開辦長照保險，提升長照財務負擔和使用的公平性，採稅收加保險的混合財源制度。

洪子仁也建議，長照3.0一定要強化財源，考慮開辦長照保險及更多公務預算挹注，並將部分健保的錢，改由長照端給付，才能達到穩定和永續。

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與會的衛福部長照司長祝健芳表示，現在長照稅收累積仍有2000多億元，財源充足；至於是否納入長照保險，衛福部不排除任何可能性，會廣納意見，持續與各界討論，找出最適合國內的財源制度。

林元清表示，這本書邀集多名醫療、長照、政策與科技領域的專家學者，從不同面向探討長期照護現況、挑戰與未來發展方向，全球照護趨勢變遷無疑是台灣面臨的重要挑戰之一，盼新書為台灣的長照政策與實務工作提供重要思考框架與建議。（編輯：管中維）1140220