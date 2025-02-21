7處快速道路大貨車速限 4/1起調降為80公里

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部公路局今天宣布，台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）等7處快速道路路線，從4月1日起，將從現行的速限每小時90公里，降低為速限每小時80公里。

交通部公路局今天在例行記者會中表示，台61線西濱快速公路自112年3月1日起正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%，有顯著下降趨勢。

公路局副局長林聰利表示，有鑑於大貨車降速對於安全有顯著效果，因此今年4月1日起台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K+000至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K+000（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）等7處快速道路將調降時速。

林聰利指出，大貨車最高速限將從現行每小時90公里，調降為每小時80公里。

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公路局指出，為使各大貨車業者及駕駛能提早適應調降速限規定，公路局與各區養護工程分局、監理所及各縣市警察局共同研商，於宣導期間（1月1日至3月31日）比照台61線辦理方式，針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛業者進行查訪。

公路局說，截至114年1月底止，違規件數計有4件，後續公路局除寄發宣導單及查訪大貨車業者外，亦會與警察等相關單位研討是否須增設執法設備，以維整體行車安全。（編輯：陳政偉）1140221