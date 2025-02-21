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綠電僅8.8%進自由市場 環團籲大企業自發自用

2025/2/21 18:28（2/21 18:51 更新）
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環保團體綠色和平21日舉行記者會，發布「RE10X10 企業綠電倡議2024年度報告」指出，現行台灣綠電市場資源分配不均，超過9成綠電仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，中小企業只剩整體綠電的4.3%可交易。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月21日
環保團體綠色和平21日舉行記者會，發布「RE10X10 企業綠電倡議2024年度報告」指出，現行台灣綠電市場資源分配不均，超過9成綠電仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，中小企業只剩整體綠電的4.3%可交易。（綠色和平提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月21日
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）環保團體發起綠電倡議行動，今天公布2024年度報告指出，台灣綠電市場資源分配不均，超過9成綠電仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，呼籲大企業應綠電自發自用。

環保團體綠色和平召開記者會發布「RE10X10 企業綠電倡議2024年度報告」，報告指出從2020年發起這項倡議，迄今已有110家企業加入，平均使用綠電占比達到23.9%，相比於前一年平均18.8%，採用綠電占比持續上升中。

綠色和平氣候與能源專案主任張皪心指出，台灣中小企業全力衝刺綠電轉型，積極程度更勝用電大戶，從平均綠電使用占比來看，RE10X10響應企業僅用了4年時間便達到23.9%，正緊追台灣已加入國際綠電倡議RE100企業群的26% 。

張皪心提到，根據RE10X10現有成果推算，2025年底將推動每年超過7869萬度綠電使用，預計可減碳3萬8874公噸二氧化碳當量，減碳效益等同100座大安森林公園整年的碳吸附量。

不過，報告也顯示現行台灣綠電市場資源分配不均。張皪心說，目前綠電超過9成仍由台電躉購，僅約8.8%流入自由市場，其中一半以上又被5家大型企業包含台積電、聯華電子、友達光電、台灣美光、台達電子買走，等於中小企業只剩整體綠電的4.3%可交易。

張皪心表示，這些用電大戶應更加積極投入綠電自發自用，以減少對有限綠電資源的競爭，確保中小企業也能獲得足夠的綠電供應。

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此外，調查發現，儘管綠電自發自用更具長期成本效益，但企業常見困境為初期建置成本太高而無法輕易投入。

張皪心呼籲，政府應該透過政策支持，鼓勵企業投資再生能源案場、從綠電消費者轉型為綠電產銷者，才能擴大整體綠電的供給，像是美國透過稅收抵減給予投入綠電生產的企業財務支持，或是歐洲國家推出類似於節能領域的ESCO模式，政府直接補助至少20%的案場建置費用，企業則透過節省電費償還剩餘的費用，都能有效降低企業的參與門檻。（編輯：管中維）1140221

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