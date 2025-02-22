長榮航為經典賽資格賽官方指定 空服助拍觀賽須知

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（中央社記者余曉涵台北22日電）WBCQ世界棒球經典賽資格賽昨天晚間登場，長榮航空說，長榮航為官方唯一指定的國籍航空公司，空服員也協助拍攝賽事觀賽前安全須知影片。

WBCQ世界棒球經典賽資格賽昨天在台北大巨蛋正式開打，湧入超過3萬4000名球迷為台灣選手應援。

長榮航空發布新聞稿表示，昨天比賽由長榮航空總經理孫嘉明與台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為賽事揭開序幕。

長榮航空總經理孫嘉明表示，去年與民眾共同見證台灣隊世界棒球12強（P12）勇奪世界冠軍的熱血時刻，對身為贊助企業來說，意義格外重大，希望能持續投入自身的資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力。

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孫嘉明表示，今年很榮幸再成為2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽官方唯一指定的國籍航空公司，空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片。

長榮航空表示，官方粉絲團也舉辦集氣活動，邀請全民一起吶喊應援，民眾只要在2月24日晚間11時59分前至長榮官方臉書粉絲團，留言「長榮航空與中華隊全壘打一起高飛」並TAG兩名好友，就有機會將台灣隊球員及啦啦隊的限量簽名球帶回家。（編輯：陳政偉）1140222