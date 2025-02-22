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賞櫻季到 大雪山森林遊樂區多處景點櫻花綻放

2025/2/22 11:07（2/22 11:16 更新）
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林業及自然保育署台中分署22日指出，大雪山國家森林遊樂區的山櫻花目前盛開，賞櫻景點包括大雪山林道22K、35K收費站及43K遊客中心周邊，歡迎民眾上山賞花。（台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月22日
林業及自然保育署台中分署22日指出，大雪山國家森林遊樂區的山櫻花目前盛開，賞櫻景點包括大雪山林道22K、35K收費站及43K遊客中心周邊，歡迎民眾上山賞花。（台中分署提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月22日
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）賞櫻季節到來，今年花季延後，林業及自然保育署台中分署今天表示，大雪山國家森林遊樂區的山櫻花目前正盛開，賞櫻景點包括大雪山林道22K、35K收費站及43K遊客中心周邊。

隨著春天的腳步來臨，大雪山國家森林遊樂區的山櫻花正盛開，林業及自然保育署台中分署表示，每年2月中旬至3月初，園區內的山櫻花陸續綻放，粉嫩花朵點綴青翠山林，與晨昏變幻的雲海交織出詩意盎然的絕美景緻。

台中分署指出，大雪山國家森林遊樂區內主要的賞櫻景點包括大雪山林道22K、35K收費站及43K遊客中心周邊。

遊客除了賞櫻，台中分署指出，在櫻花的吸引下，台灣特有種鳥類、擁有標誌性羽冠的冠羽畫眉，以及臉部兩側帶有白色過眼線的白耳畫眉，也紛紛現身花叢間，輕盈穿梭、啁啾鳴唱，有時還會表演特技，以倒掛金鉤的方式吸食花蜜，吸引遊客圍觀。

此外，因為今年花季較遲，台中市警察局和平分局表示，福壽山農場「2025櫻為幸福品茗茶會」再延期至3月8日；至於武陵農場櫻花季交通疏運原訂執行到2月23日止，經相關單位研商後決定至3月2日仍實施總量管制，並取消228連續假期高乘載管制。

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和平分局說明，台7甲線與中124線入口仍比照櫻花季，將由武陵農場及和平警分局實施全天候交通管制，非持有通行證的車輛一律禁止進入。台7甲線45k~55k路邊禁止臨時停車，該路段繪設紅線及設置禁止臨停標誌，並將由警方嚴加取締。

警方表示，由於台7甲線52k+400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為2月8日至3月2日，每天上午6時至下午5時，228連續假期期間由和平分局會同公路局派員視車流狀況以號誌管控。（編輯：陳政偉）1140222

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