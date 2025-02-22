台灣慈善總會成立 鄭龍水：整合公益資源與創新

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）致力凝聚台灣公益力量的台灣慈善總會今天成立，總會會長鄭龍水表示，未來將透過資源整合關懷弱勢族群，推動社會倡導並拓展跨境合作，讓愛的力量延續的更遠、更深。

台灣慈善總會由前立法委員鄭龍水發起，他花費1年時間籌備，今天在台北舉行第1屆第1次會員大會宣告正式成立。

鄭龍水表示，台灣是一個充滿愛與溫暖的地方，擁有無數樂於助人的企業、團體與個人，台灣慈善總會的成立正是希望讓這些散落在各地的善心力量匯聚在一起，成為更強大的推動力，幫助更多需要幫助的人。

鄭龍水指出，雖然台灣及世界不論經濟或社會都已發展到一定程度，但依然有許多在社會角落的經濟弱勢，因此台灣慈善總會希望結合社會的力量，幫助這些人翻轉境遇、重獲希望。

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鄭龍水表示，未來總會將持續推動資源整合、創新公益模式，並積極拓展國際合作，讓愛的光芒照耀更多角落，首要目標將推動慈善救濟、教育發展及關注偏遠地區的創生等。

鄭龍水強調，總會計劃與國際慈善機構合作，學習並借鑑全球成功經驗，發展更創新的公益模式，提升公益行動的影響力，台灣慈善總會將是一個擁抱變革、勇於創新的平台。（編輯：李錫璋）1140222