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華山貨運站修復計畫通過 司法園區最快10月開工

2025/2/24 19:26（2/24 19:48 更新）
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圖為華山貨運站月台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市歷史建築「華山貨運站」見證白色恐怖歷史，司法院規劃在此興建司法園區，開挖後卻發現地下藏有歷史遺構，因此修正修復計畫，並在今天通過文資會審議，最快10月動工。

華山貨運站位於台北市中正區市民大道與林森北路口，在日治時期是台北火車站之外最大的貨運站，光復後又成為政治受難者前往綠島服刑的交通節點，見證白色恐怖時期台灣人權發展歷程，在民國109年被登錄為歷史建築。

司法院原先規劃在此打造華山司法園區，將華山貨運站原貌復原、月台遷移保存，並興建大樓供台北地方法院及台灣高等法院進駐。計畫經台北市文資審議委員會同意後，在111年底動工。

不過，施工單位開挖後發現地下藏有日治時期的遺構，因此委託專業單位進行2次發掘及調查作業，成果報告在去年5月經文資會審議通過，同時決議這些遺構不具文化資產價值，但應納入華山貨運站的修復及再利用計畫中。

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修正版的修復及再利用計畫今天送入文資會審議，計畫顯示，2次發掘有挖出溢光照明燈、橋門起重機軌道、軍用月台等基礎設施，這些設施將納入未來展示方案中，並建議不影響工程的部分原地保存，其他需要異地保存的部分也要在遷移過程完善記錄。

此案獲半數以上出席文資委員投票同意後，管理單位台北地方法院表示，後續將辦理招標作業，最快今年10月申報開工、120年1月完工。（編輯：戴光育）1140224

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