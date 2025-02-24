馬國媒體訪台賞燈 體驗Taiwan PASS跨域旅遊

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）2025台灣燈會昨天落幕，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，日前邀馬來西亞媒體到台灣踩線，除賞燈也順道體驗Taiwan PASS跨域交通的便捷，展現台灣觀光魅力與交通進展。

觀光署說，國際燈光藝術盛事台灣燈會每年吸引大量國內、外旅客朝聖，觀光署16日到21日邀馬來西亞21名旅遊媒體及部落客等意見領袖組團訪台，觀賞精彩燈會展演，並安排旅遊踩線，部分行程規劃利用Taiwan PASS移動，體驗台灣高鐵及台北捷運高效交通網絡接駁。

觀光署表示，媒體團對Taiwan PASS提升跨域旅遊的便利及遊程安排彈性讚賞有佳，期待未來全程使用QRcode搭乘。

為接軌國際旅遊市場，便利旅客旅遊台灣，觀光署整合高鐵、台鐵、捷運與台灣好行，推「Taiwan PASS-高鐵版」及「Taiwan PASS-台鐵版」，全年銷售約2.5萬張，受國內、外旅客喜愛。

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觀光署說，在「Taiwan PASS-高鐵版」遊台灣2人同行1人免費活動中，已於各大國際知名通路及重要客源地社群媒體曝光，成功創造話題引發討論，短短3個月銷售6000餘套。

觀光署參考台灣高速鐵路股份有限公司統計數據，2024年使用Taiwan PASS進出各站比例，以高鐵台北站33%最高，其次為左營站23%、台中站17%、台南站10%，顯示Taiwan PASS有效帶動台灣跨區旅遊，提升台灣旅遊環境便利國際形象。（編輯：李明宗）1140224