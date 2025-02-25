興大獲贈天線電波測試設備 產學協作培育人才

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國立中興大學今天獲矽品精密捐贈天線電波測試設備，讓學生在學期間即能接觸產業級測試環境，透過產學協作佈局6G技術人才培育。

中興大學今天發布新聞稿指出，矽品精密天線電波測試設備捐贈儀式在中興大學舉辦，矽品精密副總經理王愉博代表捐贈，興大研發長宋振銘與工學院副院長陳志銘受贈。

隨著5G、6G無線通訊技術的發展，AiP已成為高頻封裝的關鍵技術，確保天線性能與訊號完整性至關重要，天線電波測試設備整合高精度擺臂與轉盤控制，具備1°定位解析度，可進行半球面3D天線訊號量測，完整評估天線封裝基板內的傳輸特性，高精度測試設備能提升毫米波與AiP驗證能力，深化學研能量接軌產業。

天線電波測試設備目前可支援28GHz/39GHz 5G毫米波行動通訊、60GHz無線電與手勢雷達、77GHz汽車雷達等應用，並可升級放大器與接收模組，擴展至100GHz-300GHz 6G Sub-THz AiP測試，將產業級測試設備導入學界，加速新一代無線通訊技術的研究與驗證。

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宋振銘提到，設備將應用於中興大學電子材料、半導體封裝、無線通訊等相關課程與專題實驗，學生可透過材料選用、線路設計與天線訊號分析等實作訓練，深入理解不同製程對高頻訊號的影響，培養符合產業需求的技術能力。

王愉博表示，高頻封裝測試能力是5G/6G時代及未來產業的核心關鍵，天線電波測試設備將協助學生掌握最新測試技術，縮短學用落差，未來能無縫銜接產業需求，加速半導體封測領域人才培育。（編輯：李錫璋）1140225