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竹市數位實中獲教育部核定成立 114學年度招生

2025/2/25 17:38（2/25 17:56 更新）
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新竹市立數位實驗高中的實驗教育計畫與實驗規範日前獲教育部同意核定，114學年度預計招收3班，每班16人。圖為竹市數位實中教學基地。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月25日
新竹市立數位實驗高中的實驗教育計畫與實驗規範日前獲教育部同意核定，114學年度預計招收3班，每班16人。圖為竹市數位實中教學基地。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年2月25日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市府表示，新竹市立數位實驗高中的實驗教育計畫與實驗規範，日前獲教育部同意核定成立，114學年度將招收3個班，每班16人，入學管道包括特殊選才及申請入學。

新竹市政府教育處今天發布新聞稿表示，竹市數位實中設於虎林國中內，並以虎中專科大樓作為數位實驗高中的教學基地，114學年度（今年9月）正式開學，採實體與線上混成的教學模式，落實選修課程，重視學生自主學習、跨域統整與問題解決能力。

教育處表示，數位實中去年4月底成立籌備處，教育部已於日前同意核定實驗教育計畫與實驗規範，學校員額編制也已獲市府核定，114學年度將編列24名教職員工（含兼任人員），其中教師15名（含校長）。

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數位實驗高中有2種入學管道，教育處指出，分別為特殊選才及申請入學，辦理時間分別為3、4月及6月，2種管道進入第2階段複試時，均需參加口試及團體協作活動面試，相關資訊可上「新竹市立數位實驗高中籌備處」網站查詢。

新聞稿中，竹市數位實中籌備處表示，114學年度計畫採單獨招生方式，招收普通班3班，每班16人，未來將逐年增設一個年級，至116學年度時，一、二、三年級各設3班，全校共9班、144人。（編輯：李錫璋）1140225

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