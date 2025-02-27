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追分成功車票化身台版無敵星星 台鐵限量開賣

2025/2/27 17:42
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（中央社記者余曉涵台北27日電）台灣隊拿下世界棒球經典賽門票，其中台鐵的追分成功車票化身台版無敵星星。台鐵今天宣布，明天起到3月3日購買「追分成功」御守，將贈送25日當天的車票，限量僅300組。

世界棒球經典賽資格賽台灣隊以6比3擊退西班牙隊，奪下最後一張晉級門票，順利打進2026世界棒球經典賽。殊死戰中出動各式幸運小物為台灣隊加油，其中「追分－成功」車票特別吸睛。

台鐵今天發布新聞稿表示，限時限量推出「追分成功」御守加碼贈幸運車票活動，2月28日起至3月3日，只要購買追分成功御守任一款，即可與台灣英雄們同樣擁有印製「114年2月25日」的追分－成功名片式車票1張。

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台鐵表示，限量僅300組（每人每次限購2組），指定5家門市販售（台北夢工場60組，台鐵便當本舖台北2號店60組，南港夢工場60組，松山夢工場60組及台鐵夢工場網路商店60組）。

另外，台鐵表示，全台銷售門市相關優惠「追分成功」系列文創商品持續熱銷中，包含造型便條紙、磁性書籤、文件資料夾、收納袋及文件資料袋共5項商品，亦享有85折優惠，台鐵也正密集討論民眾所熱切期盼的「追分成功 台版無敵星星」周邊商品。（編輯：龍柏安）1140227

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