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濃霧打亂空中航班 台中馬祖影響24架次

2025/2/27 18:37（2/27 19:26 更新）
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交通部次長林國顯（左）27日228連假前夕視察松山機場，了解、關心疏運狀況，也提醒民眾留意氣象資訊變化，妥善規畫行程。（交通部民用航空局提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月27日
交通部次長林國顯（左）27日228連假前夕視察松山機場，了解、關心疏運狀況，也提醒民眾留意氣象資訊變化，妥善規畫行程。（交通部民用航空局提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月27日
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（中央社記者余曉涵、趙麗妍、潘欣彤台北27日電）根據統計，濃霧今天影響空中交通台中機場10架次，馬祖北竿及南竿機場共14架次。交通部表示，228連假期間，航班可能因濃霧或低雲等影響而異動。

台中機場受濃霧影響，上午7時到中午11時30分共取消10個國內線航班，分別飛往南竿、金門縣與澎湖縣，受影響旅客拉著行李聚集在大廳，等候航空公司安排。中午過後濃霧散去，下午航班恢復正常。

連江縣上午起霧氣壟罩，能見度不佳，下午雖陽光漸強，但未達起降標準。馬祖尚未進入旅遊旺季，機場未見大量滯留旅客。根據連江縣旅行同業公會統計，滯留團客約40人。

連江縣政府交通旅遊局傍晚發布公告，2月28日到3月3日馬祖天氣較不穩，搭機民眾應多留意，可多利用「台馬之星」海運航班，而「新台馬輪」年度歲修暫停營運，預計3月14日復航。

交通部民用航空局副局長方志文表示，上午部分機場受濃霧及低雲影響，部分航班取消，中午後天氣狀況轉好，已持續掌握各機場現場候補狀況，適時協調航空公司增班。

交通部航港局表示，已備妥海空聯防機制，透過航空站廣播、馬祖日報電子報與馬祖網路社群等宣導，晚間10時基隆往馬祖「台馬之星」航班還有140餘座位，明天上午9時30分由南竿經東引回基隆航班還有400餘座位，有需要民眾可搭乘。

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民航局說，交通部次長林國顯下午前往松山機場關心疏運狀況時表示，已做好228疏運整備工作，將視情況啟動ABC計畫，呼籲民眾留意氣象資訊變化，妥善規劃行程；連假期間航班可能因濃霧或低雲等天候影響異動，旅客出發前，務必先確認航班資訊。

林國顯說，民航局已準備多項應變措施，請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，並協調航港局及國防部適時協助疏運。（編輯：李明宗）1140227

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台中機場27日濃霧影響，取消10個航班，受影響旅客拉著行李聚集在大廳，等候航空公司安排。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月27日
台中機場27日濃霧影響，取消10個航班，受影響旅客拉著行李聚集在大廳，等候航空公司安排。（讀者提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月27日
台中機場27日濃霧影響，10航班停飛，下午航班恢復正常起降。中央社記者趙麗妍攝 114年2月27日
台中機場27日濃霧影響，10航班停飛，下午航班恢復正常起降。中央社記者趙麗妍攝 114年2月27日
林國顯
協助鄉親春節返鄉過年 澎縣府在北中高機場設服務處
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