華航團體遊新品牌「華麗歐洲」 4主題6航點進出

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）中華航空今天宣布推出全新團體旅遊品牌「華麗歐洲」，結合9家旅行社共同規劃銷售4大主題產品，從華航在歐洲的6個航點進出，延伸到包括西西里島在內等歐洲多處景點。

華航目前在歐洲的客運航點，包括阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、羅馬、維也納及布拉格，以往旅行社各自推產品，華航決定邀旅行社合作，共同推出新的團體旅遊品牌「華麗歐洲」，由9家旅行社一起銷售。

華航台北分公司下午舉行記者會，說明「華麗歐洲」由雄獅、可樂、鳳凰、凱旋、永信、山富、東南、利百加、旅天下等9家旅行社共同銷售，率先推出4大主題團體行程，從華航的6大航點延伸至包括北歐、德奧捷、西班牙及葡葡牙、南義西西里島。

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業者說明，「華麗歐洲」行程著重讓旅客看到更多當地特色，例如從法蘭克福到葡萄牙，不會像一般旅行團只待1天，而是停留3天，並帶旅客到有世界盡頭之稱的洛卡岬，親臨大航海時代探險家的起航點；南義行程安排走訪建於中世紀、有如童話繪本的蘑菇村，也到西西里島看古希臘神殿遺跡的山丘「神殿谷」。

華航說，2025年新一季菜單，長程航線全艙等延續與米其林三星頤宮合作以及五桐號獨家聯名飲品與甜點，同時攜手金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出華航特製的專屬酒精調飲，包含濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，希望為乘客帶來視覺與味覺的雙重饗宴。（編輯：陳政偉）1140304