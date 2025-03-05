東北季風影響華南雲雨區東移濕涼 入夜北部低溫14度

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（中央社台北5日電）氣象署表示，今晨鋒面逐漸通過台灣，各地天氣仍不穩定，尤其中部以北、東北部及東部地區降雨範圍較廣且有大雨發生機率，請留意可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

中央氣象署指出，白天起東北季風影響，加上華南雲雨區東移，水氣仍偏多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨。

溫度方面，北部及東北部天氣濕涼，白天高溫大約攝氏19至20度，中部及花東23至25度，南部高溫則仍可達26至29度，感受上還是比較溫暖。

但入夜後，各地氣溫會再進一步下降，預計北部、宜蘭低溫14至16度，其他地區低溫17到20度；離島氣溫，澎湖16至20度、金門13至17度，馬祖9至12度。

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東北風偏強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風；基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生機率，海邊作業或活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天東北季風影響及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，空品多為良好，高屏位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140305