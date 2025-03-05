大學招生季 資訊平台盤點AI大傳等4隱藏就業科系

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（中央社記者陳至中台北5日電）目前正是大學招生季，除了最熱門的電資外，關注升學議題的「大學問網站」盤點出4類隱藏版的好就業科系，包括醫院鐵飯碗、與AI相關的大傳、及與運動產業、復健相關科系。

大學問網站日前根據一整年5319萬筆瀏覽數，整理出高中生最愛的百大熱門科系排行榜，今天再公布4大類的「隱藏版黃金科系」。這些科系瀏覽排名不見得亮眼，但就業需求強勁。

首先是有國考和總額管制的放射師、檢驗師科系，堪稱就業穩定的「醫院鐵飯碗」，在市場缺工的背景下，薪資待遇仍在持續提升。

第二類是正在被AI（人工智慧）重塑的大眾傳播學群，畢業後除了傳統媒體，還可進入行銷、電商、遊戲、教育、金融等領域，成為產業與AI應用的關鍵溝通角色。

第三類是運動產業科系，據行政院科技會報辦公室估計，全球運動科技產值2030年將達新台幣13.4兆元，帶動運動保健、運動管理與運動科學崛起，發展潛力大增。

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第四類是與高齡社會有關，復健需求大增，物理治療、職能治療科系持續受關注。畢業後不僅能進入醫院，也能選擇診所、運動科學機構，甚至創立個人品牌。

大學問建議高中生在選系時，可多深入了解產業趨勢，了解就業市場需求，才能在未來職場占得先機。（編輯：李亨山）1140305