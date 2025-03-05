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育嬰留停津貼擬增為7個月 估2.1萬人受惠

2025/3/5 17:26（3/5 17:42 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北5日電）勞動部今天表示，目前正研議修正「就業保險法」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月；初估約2萬1000多人受惠，若人數每增加1成、經費每年增約新台幣6000萬元。

勞動部統計，去年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助計9萬3000餘人，其中男性請領比率由110年19.99%，提升至去年為27.01%，成長3成5；6成津貼及2成薪資補助共核付143億8718萬餘元。

勞動部今天舉辦婦女就業協助相關說明記者會。勞動部次長李健鴻表示，勞動部希望能落實照顧不離職，以多元陪伴服務的計畫，做婦女朋友的後盾。

李健鴻補充，育嬰留停部分，目前評估要修正就保法，若雙親都領滿6個月，希望能各再增加1個月津貼，主要是希望協助新手爸媽，減輕育嬰留停期間的經濟負擔，也希望透過多這1個月，在分擔家務上能更平等。

勞動部說明，就業保險提供6成育嬰留職停薪津貼，並自110年7月1日起，另以公務預算加給2成育嬰留職停薪薪資補助，對於申請者來說，總共可領投保薪資的8成。

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勞動部統計，以112年為例，育嬰津貼都領滿6個月有1萬500多人；如果雙親多請1個月，受惠是2萬1000多人；以此人數、如果用6成的津貼估算，1年津貼會增加約4.5億、2成津貼則是增加約1.5億元。

勞動部說，若新措施增加請領人數，人數每增加1成，經費每年就會增加6000萬元。（編輯：陳政偉）1140305

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