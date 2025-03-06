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冷氣團南下華南雲雨區東移 中部以北濕冷低溫13度

2025/3/6 07:45（3/6 07:58 更新）
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氣象署6日上午7時40分發布雷達回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署6日上午7時40分發布雷達回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北6日電）氣象署表示，今天華南雲雨區東移，台灣海峽一帶不定時有華南雲系移入，中部以北、花東地區較易降雨，基隆北海岸有局部大雨發生，其他各地有局部短暫陣雨，時節進入春季，天氣不穩定且變化快。

中央氣象署指出，氣溫方面，隨著大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣整天濕冷，白天高溫大約攝氏15至17度、中部約20度、花東及南部21至24度；預測中部以北及東北部低溫13、14度，南部及花東16至18度。至於離島氣溫，澎湖14至16度、金門11至15度，馬祖8至10度。

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東北風偏強，台南以北、台東沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8級以上強陣風，其中澎湖縣局部地區有11級以上強陣風發生機率，海邊作業或活動留意安全；此外，清晨桃園及苗栗出現能見度不足200公尺現象，行車用路注意路況安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，南部位下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1140306

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