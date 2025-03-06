技專升學說明會14日舉行 提點課程成果準備建議

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（中央社記者許秩維台北6日電）為協助親師生瞭解114學年四技二專升學資訊，技專校院招生策略委員會將於3月14日舉行2場說明會，除了介紹多元招生管道，還邀請科大教授分享課程成果準備建議。

技專校院招生策略委員會訂於3月14日上午10時30分、晚間6時30分舉行114學年技專多元管道升學說明會，將採用Google Meet視訊方式，有興趣的親師生或關心技職教育的人士可擇一場報名，每場上限900人，報名將於3月7日截止。

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技專招策會表示，說明會將介紹114學年度四技二專入學各招生管道的特性與重要時程，以及學習歷程檔案（備審資料）系統如何上傳與勾選；同時也會說明統一入學測驗的命題範圍、題型說明、試前注意事項及試後公告查詢等內容。

技專招策會提到，說明會還邀請科大教授分享課程成果準備建議，例如資料審查重視的項目、備審資料準備原則等，提供師生參考；綜合座談時間則會安排親師生與科大教授交流，即時回應考招相關疑問，希望幫助學生思考未來學職涯發展，擇選最合適的升學之道。（編輯：管中維）1140306