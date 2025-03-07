台科大申請入學增資通國際學程 名額挪自電資學士班

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（中央社記者陳至中台北7日電）高科技人才議題備受關注，技職龍頭之一的台灣科技大學，今年在「四技申請」管道，新增資通科技國際學士學位學程，但校方強調名額為挪用，整體招收高中生的名額並未增加。

台科大今天發布新聞稿指出，為培育育具備國際競爭力的資通領域人才，今年度的四技申請首度增加資通國際學程，預計招收21人。學生有機會參與國際合作活動及跨國企業實習，在國際技術環境中進行實習和學術交流，提升跨文化溝通能力。

四技申請是技專招收普通高中生的管道，不採計職校（技術型高中）學生普遍參加的統一入學測驗成績（統測），而是採計學科能力測驗（學測）。教育團體曾多次批評，國立科大近年四技申請招生數越來越高，已影響職校生權益。

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台科大解釋，今年新增的資通科技國際學士學位學程，是由原本電資學院學士班的名額挪用新設，四技申請總額並為412名，並沒有增加。

台科大教務長陳素芬表示，台科大融合了多元的學生背景、實作能力強的技高生、學科能力強的普高生、以及來自世界各地的國際學生，再加上台科大產業連結度與企業最愛，都是就讀台科大的優勢。尤其國立台灣大學聯盟的資源，學生可跨校選台灣大學、台灣師範大學的課程，參與3校社團，資源共享更是學生們選讀的原因。（編輯：管中維）1140307