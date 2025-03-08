白天起冷空氣微幅減弱 吳德榮：9日起逐步回暖

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（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天白天起到明天清晨，冷空氣微幅減弱，明天到12日暖氣團逐日增強，各地轉為晴朗穩定的天氣，氣溫逐步回暖，高溫有機會達到攝氏30度。

根據中央氣象署觀測，今天清晨本島最低溫出現在苗栗，只有攝氏10.9度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天白天起至明天清晨冷空氣微幅減弱，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴，北台灣仍陰冷、應持續注意保暖。

吳德榮說，明天白天起至12日、暖氣團逐日增強，各地區大都轉為晴朗穩定、易起霧的天氣，期間東半部偶有零星少量飄雨的機率，但11日北部海面有小範圍雲系移入，北海岸亦有局部少量降雨的機率，待觀察。

吳德榮指出，明天氣溫漸升，10日至12日春暖如夏、高溫再回升至30度以上。

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吳德榮說，13、14日鋒面在北部海面，台灣仍在暖氣團內，高溫雖略降、仍偏暖；大部分地區晴時多雲，因大氣趨不穩定，局部地區有短暫陣雨或雷雨發生的機率。

吳德榮表示，15、16日鋒面挾陣雨、雷雨通過，比前波強的冷空氣緊接南下、氣溫驟降，17日已降到最低，「春寒料峭」再臨，最新歐、美模式皆模擬，有觸及「寒流」定義的機率，但終究是超過一週的模擬，各國模式將如何調整，需密切觀察。（編輯：郭諭儒）1140308