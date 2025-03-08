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早安世界》今溫度略回升 未來一週冷氣團減弱天氣偏溫暖
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冷氣團影響早晚偏冷 白天氣溫略升、降雨範圍縮小

2025/3/8 08:08（3/8 08:33 更新）
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（中央社台北8日電）大陸冷氣團持續影響，中央氣象署表示，今天北台灣仍偏冷，但白天氣溫比昨天回升一些，而華南東移出來的雲雨減少，降雨範圍縮小，迎風面桃園以北和東半部仍有局部短暫雨。

氣象署指出，竹苗及中部山區仍有零星降雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，北台灣還是偏冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫13、14度，其他地區15至17度，白天氣溫則會比昨天回升一些，北部及東北部高溫17至19度，其他地區約23至26度。

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由於東北風偏強，苗栗至台南、台東沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門仍要留意8級以上強陣風，海邊作業及活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1140308

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