台灣農藝蘭姆酒驚艷國際 獲世界酒類大賽2金獎

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）台糖研究所與高雄餐旅大學攜手研發釀造、以甘蔗為原料的兩款「農藝蘭姆酒」，獲法國世界酒類大賽2大金獎。高餐大教師陳千浩告訴中央社，台灣地酒憑藉優質農產品與釀造技術，帶著島嶼風土走上國際舞台。

第31屆世界酒類大賽（Vinalies Internationales）4日落幕，今年共有37國、逾2600款酒類參賽。6日揭曉競賽得獎名單，台灣兩款台灣農藝蘭姆酒史無前例奪下兩項大金獎（Grand Gold）。

世界酒類大賽為法國釀酒師公會舉辦，於法國坎城舉行，為世界歷史最悠久的酒類競賽。

獲獎的兩款台灣農藝蘭姆酒（Agriculture Rhum）皆由台糖研究所攜手高雄餐旅大學研發釀造，分別為農藝蘭姆原酒，與過桶金牌埔桃酒熟成農藝蘭姆酒。

2021年，台糖研究所與高雄餐旅大學簽署研究計畫，共同研發「風土農藝蘭姆酒」。台糖研究所與餐旅學校師生於善化糖廠柳營區大康里柳營農場82耕區，種植擁有原生野蔗DNA血統的ROC24號品種。

兩得獎酒款需經4年熟成，散發新鮮甘蔗所帶來的鮮甜與芳香，口感細緻幽雅。獲獎後，台糖董事長吳明昌表示，「為台灣農業地酒產業立足台灣，放眼全世界蘭姆酒市場創下美好願景。」

全球蘭姆酒可分為兩大類，農藝蘭姆酒與工業蘭姆酒。工業蘭姆酒由糖蜜製成，即來自製糖末段無法再結晶之黑褐色濃稠液體；農藝蘭姆酒則是壓榨百分之百新鮮採收甘蔗汁，經發酵後蒸餾而成。

高雄餐旅大學教師陳千浩1997年畢業於法國勃根地大學釀造學系，為台灣取得法國葡萄酒釀造技師執照第一人。

陳千浩在接受中央社電訪時表示，400年前，荷蘭人把甘蔗種植在台灣，並把台灣打造成「亞太營運中心」。時間推移至今，蔗糖因國際競爭遇到了價格上的瓶頸，但藉由釀造農藝蘭姆酒，讓台灣有了真正屬於台灣島嶼風土的蘭姆酒。

對於榮獲雙大金獎，陳千浩說：「走沒人走過的路是非常艱辛且孤獨的。直到今天獲獎，回頭看才發現，這是我們走出來，屬於台灣農藝蘭姆酒的一條康莊大道。」

台灣地酒文化因專賣制度而消失於民間農業舞台80多年，20多年前釀酒業開放，農村酒莊逐漸展現台灣農業升級的在地力量。陳千浩近年來也在教育部大學社會責任「台灣地酒文化再生運動」支持下，投入農村在地酒釀造計畫，不僅重現消失的台灣地酒，更將其帶向世界舞台。

「地酒」使用在地農作物和水，配合當地氣候風土所製。日治時期之前，台灣有逾2600家酒廠，民間釀酒盛行。1922年實施菸酒專賣制度，嚴禁私自釀酒販售，台灣做酒文化匿跡。

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陳千浩提及艱辛過程，指出甘蔗易受微生物雜菌感染，需克服台灣炎熱天氣，並用最新鮮純淨的原料，控制低溫發酵與精準的蒸餾，萃取出最甘甜清新的甘蔗原酒。此外，團隊也運用釀過世界10國獲獎葡萄酒的空桶來熟成蘭姆酒，在地風土滋味更上一層樓。

台灣酒品近年來在國際屢次榮獲高肯定，對此陳千浩告訴記者，台灣素有水果王國之稱，20年前釀造產業的開放，不僅民間積極參與，政府也大力支持，使民間逐漸以國際水準的釀造技術，開發屬於島嶼的在地酒，是台灣非常大的優勢。（編輯：陳慧萍）1140308

台糖與高餐大農藝蘭姆酒榮獲第31屆世界酒類大賽雙大金獎，台灣在地研發的優質蔗糖扮演重要角色。台糖研究所同仁與餐旅學校師生不畏烈日揮著彎刀共同採收甘蔗。（陳千浩提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年3月8日

台糖研究所與高餐大攜手研發釀造的台灣農藝萊姆酒經4年熟成，擁有優質甘蔗原料、發酵蒸餾技術及熟成環境，忠實呈現風土滋味，獲世界酒類大賽裁判團93分大金獎肯定。（陳千浩提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 114年3月8日