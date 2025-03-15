磯永吉小屋100週年 台大用AI復原歷史照片

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣大學今天紀念「磯永吉小屋」100週年，這棟建築見證了蓬萊米等台灣稻作改良的歷史，校方特別用AI（人工智慧）復原磯永吉的數張老照片，帶師生回顧一代學者的風采。

磯永吉小屋建於1925年，是台北高等農林學校（台大前身）實習農場最早的建築之一，見證了台灣農業研究的歷程，並於2009年公告為市定古蹟。

台大生物資源暨農學院今天慶祝磯永吉小屋100週年，日本台灣交流協會代表片山和之到場祝賀，他致詞時提到，磯永吉在台灣最偉大的成就，就是培育出蓬萊米，以及改良了多種酒類的原料，對提高糧食及經濟作物價值貢獻良多。

片山和之的故鄉日本廣島縣福山市，正好與磯永吉相同，他因此對能到訪磯永吉從事研究的地方，參加100週年的紀念儀式，感到深厚的緣份。

片山和之表示，從台大精心維護這棟古建築，讓人再次感受到台日間深厚的情誼絕非一時，而是建立在許多人長久以來所積累的基礎。現在台日的關係，正處於戰後最良好的時刻，期盼各界一同為推動台日關係努力。

寬廣科技公司董事長呂毓榮協助台大用AI復原磯永吉的老照片，不僅還原當時色彩，還模擬拍攝時的動作，包括試驗場中師生互動、磯永吉送學生赴美念書前在機場前合影等珍貴的照片，今天在現場一一播放。

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台大副校長丁詩同今天致詞時幽默地對日本來賓表示，磯永吉當初將日本稻種移植到台灣，後續台大生農學院師生持續研究改良，隨著全球暖化，未來日本如果需要耐熱的稻米品種，可以來台灣找找，「不要忘了我們。」

根據台大提供的資料，磯永吉是台灣稻作改良先驅，他的研究對「蓬萊米」的推廣及台灣農業現代化產生深遠影響。「磯永吉小屋」原為高等農林學校作業室，是台灣早期農業研究的重要基地，累積大量器材、書籍和文件。（編輯：李亨山）1140315