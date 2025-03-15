搶春遊商機 旅遊平台祭2折起回饋、萬元獎勵金

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）旅遊平台搶春遊商機，紛紛推優惠，有業者端出折扣最低2折起，還可抽日本大阪世界博覽會機票，也有業者祭出萬元獎勵金。

易遊網日前發布新聞稿，宣布「省省BUY旅遊節」開跑，推出「易遊網省省BUY旅遊節」，全站最低2折起，日本機票折新台幣3000元，歐洲團體旅遊折5000元，還有歌詩達遊輪及台灣本島的旅遊住宿等。

易遊網提供下單再抽大阪世博會機票和AirPods，只要在20日前訂購，所有在9月30日前出發或入住的行程都能享受到優惠。

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亞洲最大現金回饋平台ShopBack日前發布新聞稿，特別推出「賞櫻最後倒數！出遊抽萬元獎勵金」活動，15日至21日，只要下單人人有獎，消費滿額還有機會抽中新台幣1.5萬元的獎勵金。

ShopBack說，今年起固定每月的15至21日舉辦ShopBack旅遊週，這個月更攜手Trip.com、KKday、Booking.com等各大旅遊平台，及IHG洲際酒店集團住宿品牌合作，天天加碼祭出超高現金回饋。（編輯：陳政偉）1140315