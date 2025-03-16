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中油啟動油價平穩措施 17日起汽柴油價格不調整

2025/3/16 12:15（3/16 13:05 更新）
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中油宣布17日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整。（中央社檔案照片）
中油宣布17日凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北16日電）中油持續啟動油價平穩措施，今天宣布明天凌晨零時起汽、柴油價格皆不調整；其中，發油量最大的95無鉛汽油，維持每公升新台幣30.7元。

17日起參考售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。

中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌0.03美元，新台幣兌美元匯率貶值0.069元，漲幅為0.13%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.3元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），但計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，國內汽、柴油價格皆不調整。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.3元均由中油吸收，114年累計至2月底止，共吸收約30.17億元。（編輯：林淑媛）1140316

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#油價
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#柴油
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