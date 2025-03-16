台灣國際蘭展沉浸「野性秩序」花藝 展期剩最後一週

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）2025台灣國際蘭展8日開展以來湧入不少遊客，台南市府統計首週入園人次較去年成長約17%，距展期結束還有約1個星期，市府盼民眾可把握機會前往體驗獨特沉浸式花藝展覽。

台南市政府今天發布新聞稿指出，2025台灣國際蘭展讓台灣蘭花在國際市場發光，市府積極推動結合科技與藝術，展現蘭花產業技術與創新，今年再次與藝術總監吳維宏合作，以獨特策展手法與花藝布局，打造沉浸式展覽體驗。

市府指出，此次展覽主題為「野性秩序」，規劃「迷霧甬道」、「垂直棲地」、「花之異次元」及「原生詠嘆」4大展區，透過植物與建築交錯設計，展現自然與人造美學完美融合。

市府表示，「迷霧甬道」以針柏、蕨類與霧氣營造神秘氛圍，象徵進入未知世界儀式感；「垂直棲地」則透過貨櫃錯落堆疊、蘭花垂掛與水池鏡面，塑造未來感與自然共生景象，如同熱帶叢林樹冠層，展現台南蘭花產業多元發展。

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市府說明，「花之異次元」以時尚秀場概念呈現蘭花之美，結合金屬結構與燈光設計，將蘭花塑造成藝術品，提升產業附加價值；「原生詠嘆」則透過聲音與光影裝置，搭配懸掛蘭花與水霧微風，營造靜謐而生動空間，讓民眾感受蘭花與環境共鳴的生命力。

台南市政府指出，市府持續投入資源推動蘭花產業發展，透過技術研發、產業鏈整合及國際行銷，提升台灣蘭花在全球市場競爭力，今年蘭展期間更結合國內外專業論壇、商機媒合會及花藝活動，讓全球買家與參觀者深入了解台南蘭花優勢與發展潛力，展期至23日止，民眾可把握機會造訪。（編輯：陳仁華）1140316