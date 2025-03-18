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9縣市風景區橋梁試評鑑 台中及宜蘭具備完善機制

2025/3/18 11:22
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（中央社記者余曉涵台北18日電）交通部觀光署去年舉辦「補助地方政府興建或改建橋梁維護管理」試評鑑，試評鑑範圍包含新北市等9縣市，其中台中市及宜蘭縣獲評優良，在橋梁檢測與維修作業上具備完善機制。

監察院今年2月提出糾正案，認為觀光署對於所轄13個國家風景區管理處經管橋梁、補助直轄市與縣（市）政府興建橋梁養護作業有相關規範，卻未能依要點善盡督導及考核責任。

為了提升國家風景區的橋梁維護管理，觀光署今天發布新聞稿，公布去年辦理「補助地方政府興建或改建橋梁維護管理」試評鑑作業結果。

觀光署表示，這次試評鑑範圍涵蓋新北市、桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、高雄市及宜蘭縣，共計9個縣市，針對112年度橋梁維護管理情形進行檢視。

根據統計，觀光署所轄國家風景區經管橋梁數總計94座，其中88座為人行天橋。

評鑑結果，觀光署指出，台中市及宜蘭縣在橋梁維護管理方面獲評為「優良」，在橋梁檢測與維修作業上具備完善機制，而南投縣為實橋複查對象，觀光署已針對其維護情形提出建議。

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依據交通部「風景特定區橋梁維護管理作業要點」，各直轄市、縣（市）政府經觀光署（含管理處）興建或重建橋梁，應於每年度結束後3個月內提交所轄橋梁的檢測及維修情形，並報送觀光署備查。

觀光署長周永暉表示，為確保遊憩環境安全無虞，各地方政府應持續強化橋梁維護與檢測能力，並積極落實定期檢修，預防結構老、劣化進而影響橋梁使用壽命。（編輯：管中維）1140318

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