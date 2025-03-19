促進校園心理健康 教部編手冊結合展覽、廣播節目

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（中央社記者許秩維台北19日電）為強化校園師生心理健康基礎，教育部編製「校園心理健康促進與自殺防治手冊」，今年也將推動各級學校標準展覽包、結合廣播節目等，將手冊資訊與相關資源帶入校園。

教育部今天發布新聞稿指出，學生心理健康是世界首重議題之一，教育部編製「校園心理健康促進與自殺防治手冊」，並委託台灣大學團隊策劃系列活動，展開校園宣導活動、教師守門人工作坊、校長與家長線上研習活動等，落實心理健康教育向下扎根。

今年重點工作包括學生推廣、教師推廣、家長推廣等，教育部說明，將規劃各級學校標準展覽包，鼓勵學校透過實體展覽，讓更多學生關注心理健康議題，且將結合高中以下學校展出1至2週靜態展，將手冊資訊與相關資源帶入校園。

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教育部提到，今年也會舉辦校長及教師工作坊，進行守門人技能訓練，並提供具體實務演練情境，指引教師在第一線防治上具備自助助人知能；同時也會舉辦2場線上家長工作坊，傳遞青少年支持與關懷技巧，提供家長實際可行溝通策略。

另外，教育部還將結合廣播節目，設計9個心理健康主題，包含專業概念、真實故事、專家講述或簡單演練，促進大眾、教師及家長學習動機，進而提升全人健康；期盼透過系列活動提升師生及家長心理健康素養，並建立預防性支持機制，強化心理健康支持網絡。（編輯：陳仁華）1140319