乳癌免疫療法擬納健保 有望最快114年6月前上路

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）治療轉移性乳癌的創新抗體藥物複合體（ADC）2月起納保後，健保署長石崇良今天指出，乳癌免疫療法給付也將最快今年6月前上路，後續計畫推行乳癌論質計酬方案，確保治療品質。

去年起健保署陸續擴大乳癌藥物，今年2月新一代ADC藥物的2種適應症納入給付，用於HER2（第2型人類上皮生長因子受體）過度表現轉移性乳癌第2線治療，及雌激素（ER）、黃體素（PR）陰性且具HER2弱陽性表現無法切除的局部晚期或轉移性乳癌的第2線治，預估每年可幫助1172名乳癌病友。

中央健康保險署長石崇良今天出席轉移性HER2乳癌新藥納健保給付記者會，他說，乳癌療法複雜，不同型別需精準診斷提供相對應藥物，健保去年起擴增給付6項乳癌治療，挹注新台幣17億元，近7000病友受惠，「新一代ADC很好，但還是欠一味，就是免疫療法（IO）。」

石崇良說，乳癌免疫療法納入健保給付正在最後議價階段，力拚談到好價格，最快今年上半年納入給付；適用對象朝藥證核准全部適應症努力，含乳癌、肺癌與大腸直腸癌。今年起乳癌治療健保給付將全數跟上國際指引，下一步著眼提升治療品質，推乳癌論質計酬方案。

乳癌是台灣女性癌症發生率之冠，國民健康署癌症登記資料顯示，台灣每年新診斷乳癌人數超過1.7萬人，民國112年有2972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。台灣乳房醫學會理事長陳守棟說，IO是乳癌治療最後一塊拼圖，盼儘速給付，降低台灣乳癌死亡率。

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台北榮民總醫院副院長曾令民表示，乳癌免疫療法主要是針對三陰性乳癌患者，粗估全台1500名癌友適用，乳癌免疫療法未來納入健保給付，可望降低乳癌死亡，如今乳癌治療進步，國家挹注大量資源，呼籲民眾定期篩檢，提早就醫，不要拖延到癌症第4期才求助。

曾令民提到，過去20年乳癌新藥蓬勃發展，但是台灣乳癌死亡率卻持續上升，最大原因是乳癌發生率遽增，藥物治療進步卻未完全跟上，歐美國家乳癌死亡率下降的2大關鍵因素，分別為篩檢與輔助性治療，相信在健保加速給付新藥後，有助降低乳癌死亡率。（編輯：陳清芳）1140319