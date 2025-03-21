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南科奇美醫院動土 預定117年完工營運

2025/3/21 12:08（3/21 12:41 更新）
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南科奇美醫院興建工程動土典禮21日在台南市新市區舉行，工程預定117年完工。（永康奇美醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月21日
南科奇美醫院興建工程動土典禮21日在台南市新市區舉行，工程預定117年完工。（永康奇美醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月21日
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（中央社記者張榮祥台南21日電）南科蓬勃發展，奇美醫療體系也擴大版圖，南科奇美醫院今天在台南市新市區動土，預定民國117年完工營運，這也是奇美在台南的第5座醫院。

奇美醫療財團法人南科奇美醫院今天動土，這座規劃274床的地區教學醫院，位於新市區南科南路、南科三路交界處，建築物地下2層、地上7層，基地面積逾1萬3000平方公尺，工期約3年。

南科奇美醫院預定提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學等多元醫療服務，提升南科及周邊地區就醫便利性，落實醫療資源在地化。

奇美醫療體系指出，南科診所（台南科學工業園區聯合診所）民國88年11月成立，這是第1間進駐政府開發工業區與科學園區醫療服務單位，26年來持續守護園區員工及鄰近居民健康。

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如今，隨著南科產業蓬勃發展及人口增長，奇美醫療體系興建地區教學醫院，推動智慧醫療發展，強化永康次醫療區域醫療服務，且和南邊的永康奇美醫院（醫學中心）、北邊的柳營奇美醫院（區域教學醫院）及西邊的佳里奇美醫院（地區教學醫院），共同構成完整醫療轉診與後送系統，提升整體就醫效率與照護品質，達到醫療資源平衡與共享。

南科奇美醫院也規劃主軸定位發展，提供24小時急診服務及毒化災害緊急處理第一道防線、醫療科技創新應用、勞工健檢、高階健檢及生活型態醫學服務，並打造無牆醫院、全人照護和智慧醫院，深耕大南科地區。（編輯：郭諭儒）1140321

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