台大校長期許 QS和THE排名目標全球30名內

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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣大學校長陳文章今天表示，根據QS最新世界大學學科排名，台大已有38個領域名列全球前100名，他希望台大邁向華人世界最好的大學，在QS或THE的世界排名能進步到30名內。

台大舉行校務會議，陳文章於會中報告，根據2025年英國高等教育調查機構（QS）世界大學學科排名，台大有7個領域名列全球前50名，有38個領域名列全球前100名，對於學校希望2028年有44個學科名列全球百名的目標已相當接近，明年就有可能提早達標。

陳文章提到，教育部先前宣布將針對進入全球前50名或100名的系所額外補助，台大本身也要做更長遠的規劃；大學主要任務是培育人才，因此校友表現很重要，教師創建的新知識也很重要。

對於目前主要的QS和英國泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學評比，陳文章認為，仍有很多面向未涵蓋到，且台大在部分評比指標難以改進，例如國際教師或境外生比例、生師比、聲望調查等，對台大而言，有些先天劣勢，但他仍期許台大能邁向華人世界最好的大學，希望台大在QS或THE的世界排名能進步到30名內。

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另外，陳文章指出，台大應和中國的北京清華大學、香港大學、新加坡國立大學等重要的華人大學進行綜合評比，例如具世界影響力的學術研究成果、培育不同專業的領袖人才、具全球影響力的產學合作成果、校友及師生傑出成就且具高度影響力等，台大在這些面向都有領先。

陳文章也提出華人頂尖大學的標竿比較與目標的初步草案，除了參考QS和THE的評比模式，還希望納入擔任國家領袖占比、全球500強CEO占比、美國國家科學院院士或歐洲科學與藝術學院院士等指標，目前正向校友或校務諮詢委員請益，預計6月校務會議會提出更具體的內容。（編輯：管中維）1140322