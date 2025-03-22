早安世界》陸配恩綺、小微呼應武統侵台 居留許可廢止限期離境
陸配恩綺、小微呼應武統侵台 移民署廢止居留許可限期離境
繼下令「亞亞在台灣」限期出境之後，內政部移民署21日再宣布廢止2名在台陸配的居留許可。移民署表示，在網路上以「小微」及「恩綺」為名的中國籍配偶曾發布網路影片，內容涉及消滅台灣主權的鼓吹武統侵台言論，經調查並通知當事人陳述，並在與行政院陸委會等機關會商後，廢止2人在台依親居留許可，依法要求限期離境。（看完整報導）
國軍4月1日起加薪 基層作戰部隊每月最多增1萬2000元
總統賴清德21日宣布，自4月1日起實施調升國軍薪資。志願役勤務加給分3等級調整，少校及少校以下軍官與士官、士兵從1萬元調整為每月1萬5000元，增幅為5000元，中校與上校增加4000元，將官增加3000元。戰鬥部隊加給方面，第1類作戰部隊調升至每月1萬2000元，增幅達7000元，第2類戰鬥支援部隊調升至7000元。因此，第1類作戰部隊少校（含）以下的的志願役官、士、兵薪資增幅達到每月1萬2000元。（看完整報導）
輻射冷卻明顯 北市預警連3天溫差達危險等級
隨著大陸冷氣團減弱，天氣逐漸回暖，但受輻射冷卻影響，21至23日各地早晚氣溫仍偏低，台北市政府預警，近期日夜溫差達攝氏11度以上的危險等級，民眾外出應適度增減衣物，並留意傍晚氣溫驟降。（看完整報導）
陳傑憲與統一獅簽10年合約 總值2億元破紀錄
中職統一獅隊與球員陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，他因此將成為中職合約總值最高的球員，平均月薪140萬元，激勵獎金3200萬元。去年球季陳傑憲獲得中職外野金手套獎項及最佳10人外野手獎項，在世界12強棒球賽擔任隊長，獲得最有價值球員獎。今年2月，他帶領台灣隊在世界棒球經典賽資格賽取得正賽資格。（看完整報導）
總統府公布總預算及財劃法修正 研究尋求救濟措施
總統府21日公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。行政院長卓榮泰表示，會與公法學者做更進一步研究是否提請釋憲或聲請暫時處分。預算遭大幅刪減的監察院指出，監察調查處長楊昌憲預計24日向憲法法庭遞狀聲請釋憲。（看完整報導）
大法官提名出爐 司法院長蔡秋明、副院長蘇素娥
總統府21日公布7位大法官被提名人，其中大法官並為司法院長被提名人蔡秋明為現任台灣高等檢察署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人蘇素娥是現任最高法院法官，2人過去都曾參與拉法葉艦軍購弊案的偵審工作，對於台灣追討不法所得有重大貢獻。蔡秋明表示，台灣近來面臨中方機關帶來的法律面和政治面挑戰，且有相當部分涉及憲法層次，相關問題應適合由司法院憲法法庭協助處理，所有大法官被提名人會竭盡心力克服這些困難跟挑戰。（看完整報導）
前日本自衛隊幕僚長岩崎茂任政院顧問 專家：軍旅經驗成台日關鍵橋梁
行政院聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任顧問。專家分析，聘請岩崎茂擔任顧問可作為台日安全合作政策的關鍵橋樑，岩崎茂的經驗將有助於台灣了解日本防衛政策、自衛隊思維，避免誤判或一廂情願。（看完整報導）
倫敦希斯羅機場供電出問題一度全天關閉 陸續恢復運作
英國希斯羅機場附近供電的變電站發生火災，原宣布21日關閉至深夜11時59分，但英國航空公司宣布，經安全評估，有8個長途航班已獲准自21日晚間7時陸續起飛。希斯羅機場發布聲明表示，機場預期22日即可完全恢復正常運作。不過，一場變電所失火即導致重要國際機場全面關閉，在英國引發熱議，不少人質疑國家關鍵基礎設施韌性不足。（看完整報導）
陳偉殷談肩膀傷勢是引退關鍵 嘆「沒辦法繼續下去了」
台灣旅外投手陳偉殷21日在台北舉行引退記者會，他坦言做出退休這個決定時很難過，但肩膀傷勢讓他覺得沒辦法繼續下去。談到未來規劃，陳偉殷表示離不開棒球，希望先到國外各球隊走走，讓自己眼界更廣，未來不排斥當教練，但還須磨練指導相關經驗。（看完整報導）
澳洲大選前夕 中國小紅書謠傳反對黨領袖要驅逐華人移民
在澳洲舉行聯邦大選前夕，中國社群媒體平台小紅書上出現一連串針對澳洲政黨及政治人物的攻擊，最引人注目的是假冒在野的澳洲自由黨領袖達頓以中文發表談話的生成式人工智慧深偽影片；還有一支以誤導方式編輯的影片，暗示達頓打算驅逐澳洲華人。這一現象引起人們對錯誤訊息、惡意假訊息及外國干預的擔憂。（看完整報導）
開箱老照片》作家無名氏移居台灣
暢銷作家無名氏本名卜乃夫，出生於南京，抗戰期間曾任中央日報記者、華北新聞主筆，1940年代以小說「北極風情畫」、「塔裡的女人」聲名大噪。無名氏在中共文革時受到迫害，歷經勞改、被捕入獄、書稿遭查抄。1982年獲准赴港探親3個月，他在期滿前夕發聲明唾棄中共，以反共作家身分移居台灣。（看完整報導）
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- 2025/03/23 07:33
- 早安世界》陸配恩綺、小微呼應武統侵台 居留許可廢止限期離境2025/03/22 07:18
- 2025/03/21 07:51
- 2025/03/20 07:49
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