生活科技課變骨牌秀 學生迷上科學捨不得下課

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）傳出一陣尖叫聲，這是雲林縣斗六國中地下室教室的日常，這裡不陰森恐怖，是學習熱情天地，生活科技教師林平勺巧思設計，結合骨牌秀，讓學生迷上磁力、彈力等科學到捨不得下課。

「我的課堂上常聽到2種尖叫聲，1種是骨牌意外倒下的驚呼聲，另1種是任務成功的歡呼聲。」考上正式教師後就回到家鄉雲林斗六任教的林平勺，懷著教學熱忱，盼設計出以成就感激發學生學習動力的課程，靈光一閃想到以骨牌連結學習興趣，結合機關設計、木工製作。

生活科技教室使用工具多、音量大，常被安排在校園的角落，正適合「尖叫系課程」。教育部師資培育及藝術教育司今天分享的教育家人物典範就是林平勺，他著手將課程規劃成「骨牌秀」，以循序漸進模式，從基本的工具使用、骨牌排列技巧，到融入磁力、彈力等科學原理機關設計。

當一片片骨牌在教室裡排開，學生專注到捨不得下課，從一次又一次的失敗到一場完整的「骨牌秀」，小小的骨牌成為培養學生問題解決能力的最佳媒介。林平勺說，他會記錄每組的製作過程，即使最後展演時未能成功，也能從過程中看到學生的努力與進步。

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林平勺更發起全校骨牌競賽，每年近40隊、超過200名學生參加，讓生活科技課也擁有展現成果的舞台。打造出學生最期待課堂的初心，來自於在台北實習與代課期間，設計「電流急急棒」關卡反應熱烈，成果超乎預期，甚至有學生主動拆解家中錄影機的馬達改裝機關，讓他印象深刻。

林平勺說，有些學生或許在傳統課堂上表現不理想，但在動手實作過程找到價值。這些學生是被框在教室裡，一旦找到熱愛的事物，就會展現驚人的潛力。透過生活科技課，他已在孩子心中埋下渴望成功的種子，就等著未來某一天發芽。（編輯：張雅淨）1140323