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挺猿彩繪列車上路 桃市府邀球迷搭機捷應援樂天

2025/3/24 18:59（3/24 20:01 更新）
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桃園大眾捷運公司「2025挺猿彩繪列車」24日下午首航出發，列車以樂天年度口號及主視覺為設計靈感，展現「全猿猛進」的應援精神。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月24日
桃園大眾捷運公司「2025挺猿彩繪列車」24日下午首航出發，列車以樂天年度口號及主視覺為設計靈感，展現「全猿猛進」的應援精神。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月24日
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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃捷公司「2025挺猿彩繪列車首航」活動，今天下午由台灣樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則、樂天女孩邀請球迷搭乘首航列車，桃園市副市長王明鉅邀球迷踴躍搭乘機捷為桃園主場應援。

王明鉅接受媒體聯訪表示，中華職棒36年賽程將於29日開打，桃園主場首戰則訂於30日，今年樂天桃猿棒球隊以「NONSTOP 全猿猛進」為年度口號，隊中更囊括4名參與世界12強賽的明星球員，包括陳冠宇、黃子鵬、林立及陳晨威，相信樂天桃猿隊將展現強大實力，順利奪冠。

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桃園大眾捷運公司表示，「2025挺猿彩繪列車」特別以樂天年度口號及主視覺為設計靈感，將桃猿隊12強明星球員，以及人氣啦啦隊「樂天女孩」融入列車設計，展現「全猿猛進」的應援精神。歡迎球迷使用TPASS或購買桃捷一日票，除可欣賞棒球賽事，更可藉此暢遊機捷沿線景點。

桃捷公司指出，機捷「挺猿一日票」這次以球員卡為設計概念，兼具實用性與收藏價值，球迷可在機捷車站購買陳冠宇及黃子鵬版本票卡，或到7-11 ibon購買林立及陳晨威版本票卡。明天起，專屬機捷一日票搭配樂天桃園主場賽事門票的「2025桃捷挺猿聯票」將在機捷各車站（A20興南站除外）及7-11 ibon售票系統同步開賣，歡迎球迷以行動支持球團。（編輯：李錫璋）1140324

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桃園市副市長王明鉅（前右）24日下午出席「2025挺猿彩繪列車」首航活動，邀球迷踴躍搭乘機捷，為中華職棒樂天桃猿主場應援。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月24日
桃園市副市長王明鉅（前右）24日下午出席「2025挺猿彩繪列車」首航活動，邀球迷踴躍搭乘機捷，為中華職棒樂天桃猿主場應援。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年3月24日
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