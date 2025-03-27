四技申請入學5.2萬人次過1階篩選 通過率51.2%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北27日電）114學年度科技校院日間部四年制申請入學今天公告第1階段篩選結果，有59校提供7729個名額，5萬2739人次通過篩選，通過率為51.2%，是近5年新高。

技專校院招生委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第1階段篩選結果，自3月27日上午10時起公告（https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/）公告，歡迎申請生上網查詢。

114學年度四技申請入學有59校、602個系（組）或學程參與招生，提供7729個名額，有5萬2739人次通過第1階段篩選，通過率51.2%，是近5年新高。

透過 Google News 追蹤中央社

考生通過第1階段篩選後，仍須參加第2階段複試，第2階段複試通知、面試時間地點等資訊，將於4月30日前由各科技校院於該校網站公告，申請生務必自行上網查詢。

第2階段複試一律採網路上傳「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」，自5月1日上午10時起至各校規定上傳截止日止，考生應至第2階段複試「資格審查暨學習歷程備審資料上傳系統」完成網路上傳（勾選）「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」。（編輯：管中維）1140327