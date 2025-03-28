桃機檢疫員遭抽過血針頭扎 議員曝請假疑被刁難

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（中央社記者魯鋼駿桃園機場28日電）一名桃園機場檢疫人員遭抽過旅客血液、疑同事亂丟的針頭扎傷流血，就醫後服用抗愛滋病毒等藥物。民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，這名檢疫員透露請假疑遭刁難。

疾管署表示，在人員提出就診證明時，即啟動公傷假申請簽辦程序，且於程序核准前暫以病假處理，過程均依公務人員請假規則及疾管署出勤管理規定辦理，並未有不願給予公傷假情事。後續也持續關懷受傷人員，並提供必要的協助與支持。

黃瓊慧今天指出，日前接獲一名桃園機場檢疫人員陳情，指遭到疑同事亂丟在垃圾袋、抽過旅客血液的針頭扎傷流血。

她說，這些針頭抽過來自世界各地「疑有症狀」旅客的血液，抽完血後應放在專門裝醫療廢棄物的盒子內，投訴人疑因同事隨便亂丟，遭有感染疑慮的針頭扎傷，是很嚴重的事。

黃瓊慧表示，陳情人透露在桃園機場上班15年，奉獻護理專長，日前疑遭同事亂丟抽過旅客血液的針頭扎傷流血後，立即到衛福部立桃園醫院急診就醫，做了愛滋、梅毒、性病、B肝、C肝抽血檢驗，並當場服用愛滋、梅毒抗病毒藥物，但陳情人感到驚嚇及恐慌。

她指出，陳情人透露根據醫囑要持續回診、吃愛滋抗病毒藥物，服藥後產生發燒、心悸、極度倦怠等副作用，導致失眠、影響食慾，請假還遭刁難，身心受創，只好去看身心科門診，服用鎮靜跟安眠藥物。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，這名疾管署桃園機場檢疫人員於3月21日上午在發燒篩檢站執行業務時，不慎被感染性尖銳廢棄物扎傷。受傷人員第一時間以大量清水沖洗傷口及消毒，隨即由區管中心派車載往部立桃園醫院急診就醫，經醫師診療評估予抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥。

對於這名人員因內心焦慮及服用藥物副作用導致身心不適，疾管署指出，已主動聯繫2名防疫醫師協助再次向這名人員說明預防用藥目的，並安撫其不安情緒。另責由單位直屬主管、幹部密切聯繫，給予關懷、慰問並針對其疑慮進行諮詢與釋疑。

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至於廢棄針頭疑遭丟在垃圾袋，疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，依據標準作業流程，針具會放在針具廢棄盒，約8成滿密封交由廠商處置，不會當垃圾直接丟棄，以免增加感染風險。

曾淑慧表示，除給予受傷個案醫療關懷，疾管署也將瞭解事發原因，並進行相關處置。疾管署將檢討相關作業流程，以及教育訓練是否有不足的問題。（編輯：戴光育）1140328