APCS變革 檢測增至1年6次、實作題採分級

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（中央社記者許秩維台北1日電）台師大今天表示，大學程式設計先修檢測（APCS）將自114學年度啟動優化措施，檢測場次從1年3次增為6次，實作題實施分級，觀念題由2節改為單節並提供2種題本選擇。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，大學程式設計先修檢測（APCS）可檢驗具備程式設計能力的高中職學生學習成果，提供大學作為選才的參考依據，大學申請入學管道自107學年度起試辦資訊類學系第1階段、篩選納入APCS比序。

台師大提到，APCS優化措施將於114學年度上路，檢測場次從1年3次增為6次，由原本1、6、10月舉辦，增加為1、3、6、7、10、11月皆辦理檢測，且實作題實施分級選測，報名沒有等級順序的限制，學生可依個人程式設計能力報名。

「程式設計實作題」將更名為「程式實作」，分為初級、中級、中高級、高級等4種測驗等級供選測，每個等級皆有3道試題，檢測時間從原本4題150分鐘改為3題120分鐘，程式實作成績將增列檢測等級與分數。

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另外，「程式設計觀念題」將更名為「程式識讀」，原測驗2節共120分鐘，將改為1節90分鐘，除了既有的C程式語言題本外，將新增Python程式語言題本，供應測者自行選擇。

台師大表示，由於APCS參加檢測人次逐年攀升，檢測座位數趨近飽和，為提升檢測能量及優化檢測制度，因此參照國內外檢測模式，實施更有彈性的分級應測措施，期望讓檢測資源更有效運用，未來將考量過去每人參與檢測次數，另行研議檢測費用各項優惠方案。（編輯：張雅淨）1140401