智慧鐵人賽2階初賽報名開跑 獎金最高15萬元

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（中央社記者許秩維台北1日電）2025智慧鐵人創意競賽第2梯次初賽即日起開放報名至4月15日，5月4日將於全國北中南各區同步開賽，冠軍獎金最高新台幣15萬元，歡迎高中職學生組隊參加。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為推動創造力教育，教育部自2004年開始舉辦智慧鐵人創意競賽，以學生喜愛的解任務遊戲為藍本，設計出真人實境遊戲，參賽者必須有4到6人組隊，共同闖關同時完成主軸任務。

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智慧鐵人競賽分為初賽、複賽及決賽，每年題目皆具備創新性，且均無重複，例如今年第1梯次初賽的關卡考移動球體的裝置，參賽團隊需根據乒乓球、鋼珠、彈珠、彈力球等不同球體的特性，構思有效移動不同類型球體的策略，並控制球的移動方向和距離。

教育部提到，智慧鐵人賽跳脫傳統教育體制，鼓勵青年學子在遊戲中發揮多元能力，在玩樂中思考、動腦，直到逐一破解任務；今年第2梯次初賽即日起開放報名至4月15日，5月4日將於全國北中南各區同步開賽，獎金最高15萬元，歡迎高中職學生組隊參加。（編輯：張雅淨）1140401