聯航台北往返關島首航 台虎開航日本大分

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）聯合航空台北-關島航線今天首航，每週2班，台灣虎航今天中午也將首航日本大分，同樣每週2班往返。

關島關光局長暨執行長雷珍畢斯科李（Regine Biscoe Lee）特地到台灣，聯合航空日本、密克羅尼西亞、菲律賓及台灣區域銷售董事桐山謙一也專程來台灣。聯航與關島觀光局正密切合作，向業界推廣關島旅遊。

桐山謙一說，聯合航空自1986年就開始深耕台灣市場，2014年至載運200萬人次旅客往返台北與舊金山，今年除了台北往返關島新航線，7月12日還要提供高雄至東京的飛航服務。

關島觀光局推薦的私房景點「隱秘神池」（Priest's Pools），有8個不同大小的無邊際池，位於聖迪瑪斯（San Dimas）天主教堂附近，可溯至17世紀後期，隱秘小徑穿過靜謐的大草原，在群山環繞中遠眺大海，不論年齡均能輕鬆健行到達最高的水池，路程約15分鐘。

關島關光局也推薦另一處特色景點，位在西南部的閃電山（Mount LamLam）（查莫洛語，閃電之意），這座山海拔406公尺，位於熱帶雨林裡，可以俯瞰各大島嶼的海景，是關島最高山。

聯合航空台北往返關島使用波音737-800機型、166席座位，每週三上午10時30分，每週六上午11時從台北起飛，每三與週六上午7時從關島起飛。關島提供最長45天免簽待遇、免稅購物優惠，無須持有國際駕照即可自駕暢遊。

也是在今天，台灣虎航今天開航日本大分，這是台灣虎航飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點。

台灣虎航藉由大分航線的開航，可讓九州航網佈局更完整外，也進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性，提供更多彈性串聯行程的選擇。

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大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地；另外，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，以及繽紛多元的自然景觀與在地美食。

台灣虎航大分航線開航初期，每週2班，去程每週三、六的中午12時自桃園機場起飛；回程每週三、六的下午4時30分自大分機場起飛。（編輯：陳清芳）1140402