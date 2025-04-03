台南地震影響部分列車延誤 高鐵：天災不適用退費

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）今天近中午，台南官田發生芮氏規模4.9地震。高鐵部分列車受地震影響而延誤；不過，台灣高鐵公司說，不適用天災延遲退費。

根據台灣高鐵陸續發布的資訊，除2班營運列車行經受地震影響區域，立即停車外，因這次地震部分路段已達3級告警，需依程序進行路線土木設施巡檢，列車先以時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，逐漸提升速度。

台灣高鐵指出，下午2時35分完成安全巡檢，解除全線速限，列車漸復正常，另為加強疏運受地震影響旅客，原本於中午12時50分及下午1時30分，自台中站加開北上各站停靠全車自由座列車，下午2時再增1班，紓解台中站、苗栗站、新竹站及桃園站北上搭車人潮。

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台灣高鐵說，除於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，同時提供飲用水及麵包供旅客取用。因地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，這次列車延誤不適用延遲退費規定。

根據中央氣象署資訊，今天上午11時47分發生芮氏規模4.9地震，地震深度7.3公里，震央位於台南市政府東北方32.3公里（位於台南市官田區），最大震度台南市、嘉義縣4級。（編輯：李亨山）1140403