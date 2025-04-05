劉文育用平板教數學概念 成教育家部落格典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）教育部更新「教育家部落格」，新竹縣博愛國中教務主任劉文育多年來用平板電腦輔助教學，檢視每一個單元的數學教材，結合平板設計高互動性的課程，讓無數學生愛上數學。

教育部近期更新「教育家部落格」，介紹中小學典範教師的故事。劉文育在上數學課時，發現有一些學生總是趴著，沒有專心上課，一問才知道從小就放棄數學，語句中充滿無奈，讓她感到心疼與不捨。

當時校內剛好有一名生物老師，用平板輔助教學，收到很好的成效，讓劉文育起心動念，也開始嘗試平板。她檢視數學教材，找出每一個單元的核心概念，透過平板電腦的方便攜帶、使用靈活與高度互動等優異特性，設計出許多有趣的課程。

例如在教「對稱圖形」時，如果只靠紙本上的圖形，學生很難想像，但透過平板輔助，手指輕輕觸碰螢幕，圖形就會跟著動起來。學習「拋物線」時，運用平板就能馬上畫出幾千幾百個點，讓劉文育告訴學生：「點畫得夠多，就能構成拋物線。」

透過 Google News 追蹤中央社

在學習「三角形的內角和為180度」時，劉文育將學生分組，讓學生透過摺紙或剪貼，再加上平板的輔助，很快就會發現數學概念原來不是那麼難。

劉文育記得自己頭一次拿著平板走進教室時，資訊組長不安地在教室外走來走去，上課前還擔心地不斷叮囑許多小細節。現在的她已是資訊工具的老手，仍與許多老師一同延續熱情，持續使用平板教學，期盼孩子們的未來走得更好。（編輯：張銘坤）1140405