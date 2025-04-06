吳德榮：本週晴雨更迭 防雷擊、瞬間強降雨

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮表示，預估未來一週有2波短波通過，易有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。今天至9日天氣相對穩定；9日晚至10日第1波短波通過、11日好轉；12、13日再變天，14日好轉。

中央氣象署發布濃霧特報，今天馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及苗栗已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天至明天華南雲系東移、減弱，各地雲量仍多，降雨範圍逐漸縮小，山區及北部、東半部仍有局部少量短暫降雨的機率，氣溫逐日略升；今天各地白天仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，8日、9日白天各地好轉，有短暫空檔，氣溫回升；山區偶有局部短暫少量降雨的機率。

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吳德榮提到，最新歐洲模式模擬，9日晚及10日第1波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；11日短波遠離，空檔再現，天氣好轉，氣溫回升。12日、13日第2波短波通過，天氣不穩定，氣溫略降；14、15日短波遠離，天氣好轉，氣溫回升。

吳德榮解釋，短波通過時，常有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率；但對於短波通過的時間及對流的強度，模式模擬仍持續調整中，應繼續觀察。（編輯：張銘坤）1140406