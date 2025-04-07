台鐵票價調漲 莊瑞雄籲交通部提出花東優惠方案

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）交通部宣布台鐵票價調漲，民進黨籍立委莊瑞雄今天表示，將對花東地區的民眾造成沉重負擔，尤其長途路段如台北至台東、高雄至台東等漲幅過大，盼台鐵研議特殊優惠票價方案。

莊瑞雄表示，根據台鐵的計算公式，台北至台東的各車種票價漲幅約20%，而台東至高雄漲幅約35%。他在3月初總質詢時，已向行政院長卓榮泰及交通部長陳世凱提出並獲得承諾，將與台鐵研議特殊優惠票價方案。

莊瑞雄提出3項具體建議，呼籲交通部儘速啟動相關方案，包括推出東部跨區交通優惠方案，除了現有的TPASS，應考慮推出「回鄉票」或「東部縣市往返票優惠」，減輕花東居民往返其他縣市交通負擔。

提升跨區票價折扣，建議交通部針對花東地區往返台北、台中、高雄等主要城市的票價，提供更高的折扣比率，紓解長途旅行的票價壓力。

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設立週末與假日通行優惠政策，建議交通部為東部地區推出專屬的假日優惠票種，既能促進國內旅遊，也能減輕民眾假日出行時的交通成本。

莊瑞雄指出，雖然票價調漲是基於營運成本考量，但更應注重提升服務品質，避免票價上漲卻無法帶來對應的服務改善，引發民眾不滿。花東地區受限於地理環境，交通發展不平衡，應積極推出優惠政策，促進區域發展均衡，讓花東居民能夠在不增加負擔的情況下，享有更加便捷和高品質的交通服務。（編輯：郭諭儒）1140407