加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

本週2波鋒面接力報到 中部以北防局部大雨

2025/4/8 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署今天表示，本週2波鋒面影響，各地易有局部陣雨或雷雨，2波鋒面中部以北地區防局部大雨；首波明晚至10日通過，12日第2波鋒面，雨區較廣；13日鋒面通過後東北季風增強，各地轉涼。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天白天鋒面接近，天氣慢慢轉不穩定，東半部有不定時局部短暫陣雨；午後中南部山區、北部地區局部短暫陣雨。

林定宜表示，明晚起至10日鋒面通過，雨勢增強，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨發生；11日鋒面遠離，雨勢減小，桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，12日另一波鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，而中部以北地區仍有局部大雨發生的機會。

林定宜提到，13日鋒面通過後、東北季風增強，雨勢趨緩，以東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨為主，其他地區為局部短暫雨後多雲；14日起天氣回穩，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，林定宜說，明天各地低溫約攝氏17至22度，白天西半部高溫約29、30度，東半部約26度，各地偏暖；12日之前因降雨影響，各地白天氣溫略降2度左右；13日因東北季風影響，北部全天氣溫約16至21度、中部17至24度、南部19至25度，感受稍涼。

google news透過 Google News追蹤中央社

林定宜表示，14日清晨可能有局部輻射冷卻，氣溫稍低，但白天回溫明顯、各地溫暖如夏，要留意日夜溫差大。

林定宜提醒，今晚至12日清晨馬祖、金門及今晚至9日清晨中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1140408

林定宜
清明連假先乾後濕 北部3日低溫探11度日夜溫差大4/1中部以北仍偏濕冷 清明連假各地回暖高溫上看30度
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
吳德榮：本週2波鋒面防雨 14日起日夜溫差逾15度
24
更多編輯台推薦新聞：